男地勤戴口罩工作仍確診　張竹君指Delta變種病毒傳染力高

新冠肺炎疫情持續，本港今日(2日)新增11宗確診，包括10宗輸入病例。而早前確診感染Delta變種病毒的27歲機場男地勤，其病毒基因跟較早前3名印尼輸入患者相似。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今(2日)進一步指，該名地勤於上月11日工作時，曾在機場的臨時樣本採集中心外逗留，期間3名輸入個案患者在男地勤身邊一兩米外經過，全程各人都有戴口罩，目前仍不理解感染原因，但Delta變種病毒的傳染力較高，可能有影響。

張竹君表示，在閉路電視中發現，患者等候期間，3名隨後被列為輸入個案的患者，曾在他身旁走過，眾人之間的距離不算近，約在1至2米以外走過，全部人當時有戴口罩。

張又指，該3名輸入個案的患者中，當中1人當時已有病徵，但從閉路電視中看不到當時是否有除口罩情況。雖然雙方的距離較遠，但Delta變種病毒的傳染力較高，不排除亦因此受感染。

另外，新增的輸入個案當中，分別有8宗由英國到港、1宗印尼到港、另1宗由俄羅斯到港，其中9宗帶有變種病毒L452R。