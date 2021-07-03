新智能咪錶冇智慧　老點司機有空位

政府銳意推動智慧出行，惟年初才推出、耗資逾6.8億元的新智能咪錶卻問題多多。東網記者連日在各區實測，發現葵涌有錶位涵蓋不能泊的空位誤導司機；黃大仙有空置泊位與手機應用程式顯示的時間不同步；九龍城更有咪錶讓人等足10句鐘；令司機隨時墮入「泊錯位」、「入錯錶」陷阱，甚至錯誤超時泊車而被票控。議員直斥智慧出行漏洞多令人失望，促部門主動監察及改善。

運輸署於今年1月底開始陸續更換全港1.2萬部路邊停車收費錶（俗稱咪錶），惟該新智能咪錶自啟用以來破綻百出，除早前大批新咪錶故障外，記者日前巡查亦發現漏洞處處。

現時無論新舊咪錶都分為A和B兩邊泊車位，惟葵涌大隴街的泊車位卻出現「蠱惑咪錶」。日前在上址取車離開的陳先生表示，以為停泊的A泊位已屬最未端，豈料旁邊被大批電單車霸佔的狹小空位竟是B泊位，還可「入錶」，陳直言設計出現漏洞且誤導司機，「如果司機睇錯入咗隔嚟個錶，就可能畀人抄牌！」另上址還有另一個「蠱惑咪錶」，該泊位其實是一個出入口。記者實測利用八達通付款可「入錶」，若司機入錶並停泊在該A泊位，有可能因阻塞通道而被票控，甚至被拖走車輛。

此外，新咪錶配合智能手機應用程式「入錶易」，惟日前記者駕車駛至黃大仙銀鳳街，看到程式顯示接近環鳳街交界的路口位置有一泊位，惟駛至時竟發現該泊位早已停泊車輛，而該程式更一度未能顯示整條環鳳街的咪錶使用情況。而近日更有司機投訴未能使用「入錶易」遙距入錶。

新咪錶與「入錶易」顯示的尚餘泊車時間不同步，有司機因而被票控。有網民指有咪錶顯示遠超上限為2小時的泊車時間；記者及後發現九龍城南角道其中一個新錶咪，由早上8時至下午6時一直顯示「檔案下載中 請稍後」的中英文字樣，當中除將「稍候」誤寫「稍後」外，這個「稍候」讓人等足10句鐘。

香港汽車高級駕駛協會主席江日雄稱，新咪錶的反應略慢，初期出現漏洞有待改善，司機要留意若有關錶位故障而照樣停泊，有機會因「唔畀錢泊錶位」而被票控。而立法會交通事務委員會副主席陳恒鑌指，部門要督促外判商改善網絡及電腦系統，確保運作穩定減少出錯，同時亦要派員主動巡查監察。

運輸署發言人指，截至6月底已安裝約3,700個新咪錶，預計明年上半年完成咪錶更換。新咪錶「採購連管理、營運及維修」的合約年期為11年，總值為6.82億元。自1月20日啟用至今共收到約340宗查詢或投訴，已要求營辦商跟進。

警方發言人指，今年截至5月共發出逾137萬張定額罰款通知書，沒有備存新停車收費錶的違泊分項數字。