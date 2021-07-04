東方日報A1：恐怖主義禍港　美化暴力令人心寒

黑暴挾本土恐怖襲擊捲土重來，自孤狼恐襲事件發生後，大量混淆是非、不分正邪的黑暴文宣重現各網上平台，不但美化刺警暴徒為「英雄」、「烈士」，更鼓動各種獻花、悼念行動，連日均有人攜白花到刺警兇徒梁健輝自戕的銅鑼灣東角道附近，圖把這個香港地標變成「祭壇」！政務司司長李家超及保安局局長鄧炳強昨狠斥有關活動助長本土恐怖活動，李家超更警告，以不同方式美化、認同甚至鼓勵恐怖行為，所謂悼念、獻花等鼓吹支持暴力的行為，均可能觸犯《港區國安法》。鄧炳強更指，看見有家長帶同子女企圖悼念恐怖分子感覺「心寒」，執法人員會將違法者悉數「揪出來送往監獄」。

李家超昨日首次以政務司司長身份發表「政府全力打擊本土恐怖主義」網誌，談到前年6月後發生的黑暴對香港造成深遠影響，守法意識被嚴重破壞，本土恐怖主義開始滋生。港區國安法落實後雖控制了香港的亂局，整體的安全回來了，但港獨和破壞分子仍然死心不息。他強調，7‧1當日的刺警案，調查顯示是一次孤狼式的恐怖襲擊，現時已可見本土恐怖主義正在香港滋生。

對於網上有人以不同的方式美化刺警兇徒，甚至鼓勵這種恐怖行為，及宣傳獻花等悼念活動，李強調，這些意識和行為是繼續鼓吹破壞、威脅香港的安全和秩序，威脅每一位希望安居樂業的香港市民，強調任何人鼓吹或煽動恐怖活動，可能已觸犯港區國安法有關恐怖活動罪的條文，是極嚴重的罪行。

鄧炳強昨日出席一個活動後，亦再次譴責兇徒企圖謀殺警員，他指，留意到過去兩天網上有企圖將兇徒英雄化的言論，批評這是繼續煽動仇恨及美化恐怖主義，他明言，現實中涉及的犯罪行為同樣適用於網上，包括煽動危害國家安全的行為及鼓吹暴力行為，強調各部門定必攜手同心打擊恐怖活動，會盡力將有關人士悉數「揪出來送往監獄」。

鄧特別提及，有個別媒體刊登有家長帶同小朋友悼念恐怖分子，對此感到心寒，反問是否想下一代變成恐怖分子﹖當問及有警員截查及票控獻花的市民，獻花是否均屬犯法，鄧回應，警方在現場要視乎獻花會否引致其他混亂情況或違法行為，所以必須執法。

對於有意見認為是政府從未解決與市民的撕裂關係，才導致如此極端的行為發生。鄧直斥這些散播歪理及假道理的人均是背後推手。他批評說法是本末倒置，指摘警方「捉賊」而令人犯法，是試圖為犯法行為開脫。鄧指出本港經歷兩年黑暴，得到來之不易的安穩，希望市民認清事實及背後的不良勢力。

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