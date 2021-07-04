涉7.1後在網上發表煽動殺警言論　警方網罪科拘捕2男女

警方網絡安全及科技罪案調查科拘捕1男1女，涉嫌煽惑他人犯謀殺罪、煽惑他人犯縱火罪，以及煽動意圖。據悉，被捕男女涉及在網上發布2篇貼文，相關貼文均在上周四(1日)銅鑼灣孤狼暴徒刺傷警員後，經不同的社交媒體平台發放。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，七一警員被刺案後，警方發現仍有不法分子在網上鼓吹暴力，煽動利用不同方法襲擊及殺警員，警方鎖定涉事2人，今日(4日)於天水圍及沙田拘捕一名20歲女子及一名26歲男子。警方檢走2部手機，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

上周四是七一香港回歸紀念日，有市民響應號召到銅鑼灣「行街」聚集，警方到場疏散戒備。至當晚約10時，一名男子在崇光百貨對開突襲其中一名執勤警員，以利刀插傷警員的左肩胛骨，然後自刺胸口昏迷倒地。涉案50歲疑兇梁健輝送院經搶救後不治，遇襲警員一度危殆，現時已轉為穩定。

事件發生後，有部分市民將兇徒稱為「烈士」、「勇者」，甚至作出悼念行為，惹來各方抨擊，而5大紀律部隊首長亦發表聯合聲明，譴責刺警暴行及將兇徒英雄化。