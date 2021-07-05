調查揭55%人自認對退休準備不足　生活水平或下降

為了解市民退休後的計劃，有機構去年及今年訪問222名51至61歲的市民，並與其中20人作深入訪談。有關調查發現55%受訪者表示退休準備不足，大多數沒有為自己的退休作出規劃，並覺得退休後生活水平或會下降。另有85%人對退休生活憂慮，擔心自己的健康，令醫療開支增加，收入不足以應付退休後生活。

香港退休計劃協會、明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院，及香港大學秀圃老年研究中心，針對中等收入人士的退休議題進行研究，在去年6月1日至11月18日合共訪問222名市民。有80%受訪者表示，80%的退休保障會以強積金及儲蓄為主，約60%為投資，亦有50%為私人物業。

調查機構隨後訪問20人作深入訪談，55%人表示退休準備不足，大多數沒有為自己的退休作出規劃，並認為自己的生活水平屬中或中上水平，部分人估計會下跌至中下水平。20名受訪者當中，85%人對退休感憂慮，擔心醫療開支會增加，其餘受訪者亦憂慮將來儲蓄不足、政治情況、與家庭關係變差及需要多些時間適應退休後的生活。85%受訪者認為現時退休保障制度的保障並不足夠，政府福利如長者生活津貼、醫療券等金額不足，需要年輕時開始儲蓄。

調查機構建議，政府可提高退休年齡，令有工作能力的人可繼續工作，亦建議增加長者生活津貼，提供更多長者院舍及醫療券金額，以及提供更多資源於退休保障計劃，並提高對退休產品的回報及監管。