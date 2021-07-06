東方日報A1：建築廢料免費倒堆填區　環保署扮盲　月失公帑126萬

環保署實施16年的建築廢物處置收費計劃一再出現漏洞，繼早前有人以家居廢物掩蓋建築廢料蒙混過關逃避收費後，東網日前連日直擊，粉嶺有回收場每日約30架次載有建築廢料的泥頭車均直入堆填區免費通道。知情人士踢爆，該回收場每日有近200噸建築物廢料免費倒往堆填區，估計每日逃避向環保署繳交4.2萬元廢物處置費，令政府庫房每月少收126萬元。業界直指現時廢物處置收費界線含糊，存在灰色地帶讓人逃避法例。環保署承認，過去一年受疫情影響，減少抽查進場車輛，並證實有關回收場沒有在該署開立處置廢料繳費帳戶。議員直斥事件令人嘩然，必須嚴肅跟進及懲治有關人士。

去年東網踢爆有夾斗貨車司機將家居垃圾鋪在建築廢料斗車上，再駛進堆填區免費傾倒，當時環保署職員已是「眼盲睇唔到」。近日東網接獲讀者報料，指粉嶺一回收場明目張膽將建築廢料直接駛進堆填區傾倒，堆填區職員疑收取「着數」並無阻止。

該回收場專門向回收小型承辦商收集建築廢料。現時環保署就惰性建築廢物收費為每公噸200元，該回收場就以每噸160元，即較政府收費價便宜兩成的價錢，吸引個體戶運送建築廢料前來回收。記者連日追蹤，發覺該場每日進出車場的小型貨車逾50架次，按每輛車載5噸廢料計算，估計每日收取個體戶的回收費約4萬元。

知情人士透露，該場每日出動6至7輛，載重約7噸的泥頭車隊，將建築廢料運到新界東北堆填區當普通廢物免費棄置。按正常收費，每輛車需向環保署繳1,400元棄置費，按一天30轉車計算，則需付4.2萬元。但知情人士直指，懷疑有人收買堆填區職員，當該場的車隊駛到時，職員卻刻意「手鬆」不去檢查有關車輛，讓車隊駛進不收費通道，便可省卻棄置費。

記者日前鎖定一輛屬於該回收場的泥頭車，直擊其駛進回收場後，由挖泥機將大量瓦礫及砂石等建築廢料，夾雜卡板、窗框及木板等垃圾放進車斗中，然後該車經沙頭角公路直駛往新界東北堆填區，泥頭車到達堆填區外圍後，堆填區職員並無檢查該車輛，便讓其駛進屬免費的非建築廢料通道。

香港泥頭車司機協會主席李志輝直指，現時運往堆填區棄置的建築廢料需付費，惟工商及家居垃圾則免費，而建築廢料或工商垃圾界線含糊，如一塊卡板可被視為建築廢料或工商垃圾，或令欲逃避收費人士有機可乘，他促劃一廢物處置費，堵塞目前漏洞。

議員柯創盛直斥相關做法令人嘩然，如有人因收受利益而給予特別通道承辦商，從而令回收場車輛豁免收費的行為是絕對不能接受，政府必須嚴正處理及深入調查並要正面回應。而執業大律師陸偉雄則指，涉嫌違反《防止賄賂條例》，一經循公訴程序裁定，最高罰款100萬元及監禁10年。

東網致電相關回收場查詢，職員對有關事件支吾以對，並指負責人不在場即掛線。

環保署發言人承認，過去一年受疫情影響減少抽查，並在堆填區共進行280多次抽查，拒絕36架次可疑車輛。過去3年，成功檢控兩名堆填區使用者，另有一宗個案在處理中。發言人又指有關回收場沒有在該署開立處置建築廢物繳費帳戶，該署會就事件作進一步調查及跟進。而違反《廢物處置（指定廢物處置設施）規例》，最高可判處罰款10萬元。

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