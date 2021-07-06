Google Fb Twitter威脅撤出　資訊界：對港用戶影響不大

港府擬修訂《個人資料(私隱)條例》以打擊侵犯個人資料私隱行為，禁止「起底」行為。有外媒報道，互聯網業界對法例表示憂慮，而美國科企Google、Facebook、Twitter更聯手向港府施壓，警告若繼續推動立法，將撤出香港市場。政府今早(6日)對修訂《私隱條例》回應時表示，「起底」行為對多人造成創傷，故提出修訂處理該項問題。私隱專員樂意與關注或從事網絡平台的公司見面，負責條例的政制及內地事務局亦樂意解釋條文。

資訊科技界選委黃浩華今早亦在電台節目表示，相信市民在短期內仍能使用Google、Facebook和WhatsApp。現時香港用戶使用的Google服務，或由境外伺服器提供，即使Google駐港辦公室遷往其他地區，對香港用戶未必有很大影響。惟他形容今次事件「亮起警號」，擔心令駐港國際科技巨企對本港營運環境有信心危機。

黃又指，今次事件來得突然，Google在未清楚法例條文下，或擔心駐港職員違法而面臨刑罰甚至監禁，故藉此保障員工，而部分科企的駐港職員主要負責廣告或市場策劃，與社交媒體內容「風馬牛不相及」，認為條例通過後，當局可清楚解釋條文內容及作出適當協調。