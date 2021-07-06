港獨組織光城者策劃炸彈襲擊　警國安處拘9人包括6中學生

警務處國家安全處就一宗違反《港區國安法》案件拘捕9人。據了解，被捕人士涉嫌圖謀用爆炸品襲擊他人。今日(6日)警務處國家安全處高級警司李桂華及爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德講述案情。

警方國安處高級警司李桂華表示，國安處近日處理兩宗案件，其中一宗為七一刺警案，本周一(5日)早上，法醫已為疑兇驗屍，發現其心臟被刺破，有3厘米傷口，相信為致命原因。其家中又發現報章，該些報章內容有煽動仇恨內容。另死者遺書亦可見，死者有意刺警後自殺。

此外，警方於昨早(5日)在全港各區拘捕多人，瓦解一個港獨組織土製炸彈實驗室。李稱，警方於昨日在尖沙咀彌敦道一個賓館搗破一個實驗室，瓦解一個激進港獨組織「光城者」的土製炸彈實驗室，相信他們合謀製造及利用TATP土製炸彈，襲擊本港公眾設施，目標包括海底隧道、鐵路、法庭、街道上的垃圾桶，甚至發動汽車炸彈襲擊。

警方拘捕5男4女(15至39歲)，均為該組織成員，涉嫌違反《港區國安法》中的恐怖活動罪，當中有6人為中學生，另有大學管理層、中學職員、出租車司機及無業人士。警方在賓館內檢獲一批證物，包括TATP、化工原料、製造炸彈器材、行動手冊、逾8萬港元現金，以及折合約一萬元的外幣。行動中，警方凍結逾60萬港元資產。

該組織分工精細，成員分別負責視察環境、採購、製炸彈、金主等。調查顯示，該組織招募中學生擬作恐襲，計劃行動後付錢給有關中學生，讓他們立即離開香港，逃避刑責。有關行動非常詳細，行動手冊中列明，恐怖襲擊擬於7月上旬進行，更有人早前到不同法院勘察「踩線」。

爆炸品處理課高級炸彈處理主任馬偉德表示，該賓館實驗室內存有實驗室工具、微量TATP化工原料，可以製造出一個具殺傷力的爆炸藥。該些物品狀態不穩定，隨時有爆炸風險。