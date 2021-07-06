灣仔北重建　將拆3座政府大樓　擬建多條行人天橋及行車隧道　

城市發展不斷，早於2017年政府首次提出把灣仔3座政府大樓拆卸重建，並會與會展中心連結。近日政府公布了更多有關灣仔北重建項目的詳情，並將提交到灣仔區議會討論及諮詢意見。當中提及將會興建3條行人天橋及改善現有天橋；更會興建行車隧道及進行一系列交通改善工程；並重置港灣消防局於早前備受爭議的海軍商場位置。

政府早前提出把灣仔北3座政府大樓及港灣消防局用地重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓，當時更提出此灣仔北重建項目會包括興建一條橫跨港灣道的架空連接通道，用以接駁會展中心1期。而為了加強與灣仔核心地區及灣仔新海濱的連接性，政府公布將會再興建兩條天橋，包括條橫跨菲林明道的行人天橋，以連接港鐵會展站及會展中心2期，及建一條沿告士打道北面行人路的行人天橋。另外亦會優化2條現有天橋以配合未來發展。

此外，重建項目亦包括道路改善工程，並會於區內提供約880個車位、89個貨車位及33個上落客位。沿港灣道計畫興建一條行車隧道作為灣仔北重建項目的主要行車出入口，而出入口會設於分域碼頭街附近以減少車輛對港灣道的路面負荷；另會優化另外4條的道路路口，例如位於分域街及告士打道路口，計畫會在告士打道東行線擴闊道路，並增加多一個入口。

早前備受爭議、討論是否應重建的海軍商場，於2016年曾獲城市規劃委員會批准重建，該會斥資數百萬港元聘請顧問研究後，於2019年11月遭政府煞停計劃，租約在今年底到期後不獲續租，並計畫改建成港灣消防局。政府計畫改建為港灣消防局後，可維持該區的消防及緊急救護服務，同時可應付日後灣仔北多項大型基礎建設及發展項目陸續落成後的需要。