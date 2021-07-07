「光城者」策炸彈襲擊案　警今到石門浸大學院調查

警方國安處近日搗破港獨組織「光城者」的恐襲陰謀，更發現該組織驚人的「一條龍」恐怖運作，密謀對公共設施如鐵路及海底隧道等施襲，警方拘捕6人，包括浸會大學持續教育學院公關及傳訊主任杜倚獅。今(7日)中午約12時，約10名國安處探員，押解案中疑犯前往位於石門的浸大國際學院調查，在場逗留約一小時後離開。據了解，昨日被捕的人中有3人已獲保釋，其餘人士仍在各區警署扣查。

另外，今日香港浸會大學發聲明回應事件，就警方有關案件中其中一名被捕人士為大學的職員，而該宗案件現正由警方作出調查，警方亦於今日持搜查令進入石門校園搜集相關資料。浸大會全力協助調查工作，並即時暫停該名被捕職員的職務。

該校又表示，理性表達意見和討論，並以理性的方式和平解決分歧，乃公民社會的基石。恐怖主義和暴力嚴重威脅市民大眾的安全，甚至社會和國家的安寧和秩序。浸大强烈譴責恐怖主義及暴力行為，而大學成員亦必須時刻守法。

警方昨日表示，該組織以「一條龍」形式運作，如有金主出資、以尖沙咀賓館做炸彈實驗室及工廠、有人聘請中學生施襲並安排出逃等。本周一(5日)國安處人員在全港各區展開行動，以涉嫌違反《港區國安法》中的恐怖活動罪拘捕5男4女(15至39歲)，被捕人士均為激進港獨組織「光城者」成員，當中6人是就讀不同中學的學生，另有大學管理層、中學職員及出租車司機等，主要透過街站及網上平台結識。

當日警方表示，該組織內部分工仔細，既有供應資金的「金主」，也有物料採購組、勘察組、製造炸彈組及負責設置炸彈的行動組等，架構嚴密。該組織上月起租用尖沙咀彌敦道一間賓館，暗中運作實驗室，相信各人合謀製造TATP土製炸彈，至於施襲的地點則包括海底隧道、鐵路、法庭、街道上的垃圾桶等目標，甚至發動汽車炸彈襲擊造成大量傷亡。