議員斥港創科發展落後深圳20年　促政府把握機遇融入國家發展

中港兩地關係日益密切，有議員今（7日）在立法會會議上動議辯論，「積極把握國家十四五規劃的機遇及爭取加入《區域全面經濟夥伴關係協定》」，多名議員批評港府與區內其他經濟體相比，工作緩慢，更有議員直指香港的創科發展，落後深圳不止20年，要求政府不要重轁覆轍。商務及經濟發展局副局長陳百里指當局正積極與各經濟體聯繫，希望能盡快加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），盼能強化香港與東盟各國的聯繫。

議員黃定光提出相關動議，指香港由2009年至2018年間，GDP增長極少，4大經濟支柱拉動力不足，顯示香港需要經濟轉型，而融入十四五規劃便能鞏固香港國際金融中心的地位。他認為香港要擴展在內地的優勢，強化和內地的聯繫。

但航運交通界議員易志明批評港府與區內其他經濟體相比，工作緩慢，希望融入內地發展能讓更多海事企業落戶香港，提升港口建設，但同時亦要加強與內地其他港口溝通，以免造成惡性競爭。

建築界議員謝偉銓亦批評政府官員制定政策時，往往以深圳河為界，沒有更好了解對岸發展，錯失大量良機。最明顯的是創科發展，他提及深圳現時已發展成全國以至全球的領導角色，反觀政府擬在落馬洲河套區設立的港深創新及科技園只在進行土地平整工程，落後深圳不止20年。他提及眼見目前深圳的大廈林立，本港口岸則仍然是雜草叢生，他促請港府不要重蹈覆轍，應全面把握發展機遇。

政制及內地事務局局長曾國衞亦指當局會加強學生的國民身份認同，增加對內地的了解，而隨着《港區國安法》實施、落實公職人員宣誓等原則，令政治體系重回正軌，在國家新發展格局下，為香港未來發展方向提出清晰定位，港府會致力把握機會更好地融入國家發展大局。