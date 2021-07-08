復必泰可雪藏儲存1個月 劉澤星：未來或在私家診所接種

政府谷針招數盡出，惟香港新冠疫苗接種率仍未達到70%形成群體免疫，而疫苗接種中心將於9月後關閉，市民屆時或未能打疫苗。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今早(8日)在電台節目表示，近日每日有約5至6萬人接種新冠疫苗，若保持趨勢，希望本港接種率在9至10月可達到70%，又指歐洲等地確認內地與德國合研的復必泰疫苗，可於一般藥物雪櫃、即攝氏2至8度儲存1個月時間，故私家診所將來都有機會可接種復必泰，認為是好消息。

對於新加坡當局日前表示仍在等待科興公司提供關鍵數據，故未有將由內地研發的科興疫苗納入全國接種統計數字，或令香港與新加坡多次洽談的旅遊氣泡推行無期。劉指，現實已有數據顯示，科興疫苗有效應對變種病毒，尤其減少嚴重和死亡個案方面，強調香港現時使用的疫苗都可安全接種。

他續表示，大部分確診新冠肺炎後死亡的個案，都是年長人士，故認為鼓勵更多長者打針亦十分重要，可避免長者感染後出現嚴重症狀甚至死亡。

感染及傳染病專科醫生林緯遜亦同意有病人組織建議私家診所接種復必泰疫苗，他表示不少市民因身體狀況等而對接種疫苗猶豫，並指若社區疫苗接種中心在9月後關閉，可能令這批市民未能接種，故私家診所有多1款疫苗供選擇是好事。

林續稱，私家診所接種科興疫苗已有一段時間，現時登記和取貨流程都暢順，相信運送復必泰疫苗到診所，在技術上亦沒有太大困難，但復必泰稀釋後需要在6小時內完成注射，診所要在預約時做好分配，確保不會浪費。