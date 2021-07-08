區議員宣誓在即　新增至少17人辭職

區議員宣誓有指在本月內進行，更傳出「加辣方案」，預計將褫奪約200名區議員議席。消息傳出後，新增至少17名區議員辭任。屯門區更有多達5人辭任，當中包括主席陳樹英。

5名民主黨屯門區議員全體宣布請辭，包括陳樹英、盧俊宇、黎駿穎、黃麗嫦及何杏梅。據了解，民主黨原定在下周一(12日)晚上舉行黨內會議商量宣誓事宜，但由於近日風聲緊張，提早於今晚(8日)舉行會議。不過有指陳樹英已等不及黨內會議，與當區另外4名區議員開會後，認為不辭職的話要冒很大風險，故已在昨晚(7日)發電郵予民政事務總署署長謝小華請辭。

在沙田亦有3名區議員辭職，包括陳兆陽、李永成及丘文俊。李表示為照顧家人及盡量減少親友的憂慮，已請辭並在昨日即時生效。丘則發文表示，現在每一日的無力感，壓抑得令人透不過氣，認為出任區議員已不能暢所欲言地為市民服務。北區有3名區議員決定請辭，包括陳惠達、陳旭明及林子琼。陳惠達在社交網站表示，想一直留到最後，奈何身體實在不能支撐下去，開始出現情緒問題而決定請辭，將於今晚結束辦事處服務。

至於葵青區議員張鈞翹在貼文表示，在過去的日子最討厭的不是「藍絲」的冷嘲熱諷，而是政府部門的官僚、語言偽術和雙重標準。加上他身體承受好一陣子的壓力後開始出現毛病，不得不作出艱難的辭任決定。他更表示未來會淡出政治圈子，不再涉足各派鬥爭。而觀塘區議員陳易舜指從未想過會被警方國安處拘留，認為擔任區議員以來的時間過得很快，快得有些喘不到氣，有很多情緒抑壓而決定請辭。另深水埗區議員李俊晞亦決定辭任。

據了解，民主黨沙田區議會主席程張迎、九龍城區議會副主席鄺葆賢及九龍城區議員關家倫已請辭，並已無法瀏覽程及鄺的社交平台專頁。

不過，有區議員則表明不會辭職，元朗區議員黎國泳指出，由於是在史上最多市民參與的選舉中被選出，決定繼續向選民履行職務。他更表明若然會被政府褫奪資格、被「追錢」，他仍坦然面對、問心無愧。另有區議員似乎仍猶豫不決，屯門區議員張錦雄及甄霈霖宣布今日起暫停開放辦事處，以商議政府會向不符宣誓資格的區議員追討薪津的消息。至於離島區議員王進洋則訴諸「民意」，表示自己完全沒有踩中負面清單的紅線，詢問大家他應否辭職。