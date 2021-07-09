港大研究發現雀鳥也愛吃甜　嗜甜能力源自鳴禽祖先演化

不少人都嗜甜，原來雀鳥也愛吃甜。香港大學演化生物學家共同研究發現，雀鳥不論以甚麼食物作為主食，都一樣能感受到甜味。而這種特別的能力是源自於鳴禽祖先的一次演化突變，令牠們的鮮味味覺受體能夠辨別出糖分，並影響了現今所有鳥類中近半數物種的食性。

由馬克斯普朗克鳥類學研究所（Max Planck Institute for Ornithology）領導的國際研究團隊，當中包括香港大學（港大）理學院生態學及生物多樣性研究部的冼雍華，對鳴禽（一個包括4,000多個物種的鳥群）進行研究。

研究團隊首先有系統地研究了鳥類的食性，研究發現，在整個鳥類演化的過程中，除了一些鳴禽例如太陽鳥、食蜜鳥和旋蜜鳥會經常食用大量的花蜜外，會偶爾食用花蜜或水果的鳴禽在比例上比其他鳥類為多。團隊繼而進行行為實驗，證明無論是專吃花蜜或以穀物為主食的鳴禽，對比清水，牠們都表現出較喜歡飲用糖水。

此外，研究人員對此進行了更深入的研究，發現無論是專吃花蜜的吸蜜鳥的鮮味受體，或是其他不同食性的鳴禽的鮮味受體，也同樣對糖分作出反應，團隊得出的結論是，鳴禽確實能像蜂鳥一樣利用鮮味受體來感受到甜味。

為了確定這種能力的起源，研究人員在鳴禽譜系樹的不同位置重構了祖先的鮮味受體，證明鳴禽早期的祖先在從澳洲散播開去並遍布整個地球之前已經演化出感知糖分的能力。

根據他們的發現，科學家懷疑鳴禽祖先新的感知能力對其隨後的演化產生了深遠的影響。在鳴禽最先演化地澳洲，擁有多種不同的糖分來源，當中包括昆蟲分泌物和樹汁，含糖的食物來源更可能是幫助鳴禽散播到其他大陸並成功佔據各種生態棲位的助力。

未來的研究旨在了解在鳥類的演化過程中甜味感知如何與其他生理特徵共同演化，包括消化系統和新陳代謝等。