多兩人接種新冠疫苗後死亡 3人出現心肌炎 41人患貝爾面癱

政府今日(9日)更新新冠疫苗安全監察報告，截至上月30日，再多兩人接種疫苗後死亡，個案涉及1名曾接種內地及德國合研的復必泰疫苗的48歲男子，及1名接種內地研發的科興疫苗的55歲男子。另有3人接種後出現心肌炎，以及41人接種後懷疑患貝爾面癱。

衞生署於5月31日至上月30日期間，接獲醫院管理局呈報108宗接種者需要住院治療的報告，當中有兩人死亡。第一宗個案涉及一名55歲男子，他於上月12日因多器官衰竭離世，他於離世前15日曾接種科興疫苗，暫時沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起。

另一宗個案涉及一名48歲男子，他於上月25日因腦幹出血離世，他於離世前19日曾接種復必泰疫苗，沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起。兩宗個案將交由香港大學的進行分析。

署方另接獲3宗接種後懷疑有心肌炎或心包炎的個案，其中1宗個案因為發病時間長而被認為與疫苗接種無關，其餘2宗個案均接種了復必泰疫苗。第一宗個案涉及一名22歲男子，他在接種第二劑復必泰疫苗1天後出現胸痛並需入院治療，住院2天經治療後症狀消退。

第二宗個案涉及一名36歲男子，他在接種第二劑復必泰疫苗4天後在遠足期間出現胸痛和心跳加快並需入院治療，住院1天經治療後症狀消退。

衞生署亦曾接獲41宗在接種新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，當中有16宗曾接種科興疫苗，25宗曾接種復必泰疫苗，在審視這些個案的臨床數據後，其中10宗個案需要更多臨床資料才能總結其評估。

另有6人在接種新冠疫苗後懷疑出現速發嚴重過敏反應或類速發嚴重過敏反應，經審視所得的臨床數據後，當中3宗過敏個案因為發病時間長而被認為與疫苗接種無關。