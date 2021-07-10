監躉黎智英赤柱服刑85日　李柱銘愁爆探視密商對策

國安重犯黎智英先後因為3宗非法遊行，合共囚禁20個月，已在赤柱監獄服刑85日，惟多罪纏身的黎尚有涉嫌違反《港區國安法》及欺詐等案件等候聆訊，料其鐵窗生涯只是剛剛開始。黎智英自今年4月16日被判囚後，民主黨創黨主席李柱銘今早(10日)再到監獄探視，只見李現身時眉頭緊鎖，憂心忡忡，料要就黎其他控罪商量對策。

身穿深藍色西裝的李柱銘，今早約9時乘搭黎智英男親友的私家車到赤柱監獄探訪，李柱銘落車後隨即接聽來電，全程手指指兼「雞啄唔斷」，直至步入監獄仍未收線，似有要事囑託。李於約中午12時完成探視，乘同一輛私家車離開。

現年73歲的黎智英因涉及前年8月18日和8月31日非法遊行，於今年4月16日已被判監14個月；其後他因前年10.1非法遊行，於今年5月28日再被判14個月，而當中6個月刑期與另外兩宗非法遊行案的刑期分期執行，即3案合共判囚20個月。

此外，因發起或參與去年民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，部分人同在赤柱監獄羈押，他們的家屬今早亦到場探監，包括林卓廷太太、陳志全男友人、以及郭家麒太太亦有到場，各人於早上約10時陸續完成探訪離開。