支聯會宣布本月遣散所有職員　7常委跳船辭職

支聯會因其綱領「結束一黨專政」，被指違反《港區國安法》，早前已有多個會員團體退出。支聯會今日(10日)公布，支聯會常委會在多番商議後，決定減少常委數目，及於本月底全面遣散所有支聯會職員，並以優於勞工法例標準向同事作出補償。由於常委人數大幅減少、所有職員被遣散，加上成員團體相繼退出，支聯會承認對於日後工作與運作有所影響。

支聯會於今日(10日)表示，過去一年，香港政治環境急劇轉壞，支聯會堅持基本原則與信念，不時評估政治形勢變化作出應對，經多番商議後，決議作出兩方面「防風」措施，包括策略性減少常委數目，現屆支聯會常委已由歷屆20名減至14名，決定再減少常委數目。近日，現屆常委中先後有7人表示辭任支聯會常委職務，包括蔡耀昌、麥海華、盧偉明、黃志強、倫智偉、梁國華和趙恩來，以上7人請辭後，現屆支聯會常委數目將減少一半，僅7名常委仍留任，包括主席李卓人及副主席何俊仁和鄒幸彤。

其次，將遣散所有支聯會職員，支聯會常委會認為應盡力保障職員的安全，故支聯會將於 7 月底全面遣散所有職員，並以優於勞工法例標準向同事作出補償。

近日已辭去支聯會常委一職的蔡耀昌形容，本港過去一年政治環境急速變壞，近期針對支聯會的討論亦愈來愈多，故較早前已開始不時討論和評估支聯會應如何應對，及至近日支聯會通過上述兩方面措施「防風」，強調有關措施具需要性，但他同時重申支聯會日後會繼續存在和運作。他又相信，包括他在內所有常委就辭任與否所出決定時，均有考慮到個人意願、組織運作等不同因素，對於自己辭職一事無其他補充。而蔡早前指支聯會現時約有200個會員團體，問及最新團體數字及去留問題，他僅稱沒有補充。

目前仍留任的7名常委中有多人正在囚或還押，被問到會否影響支聯會日後運作時，蔡耀昌形容無可避免會有影響，但指支聯會每年工作主要集中在6.4前和6.4當日，而6.4後工作量一向較少，有需要時可以再找部委和義工等人手協助。他續指，支聯會未來工作要視乎日後發展，但強調一直會堅持到底。至於涉違《公眾娛樂場所條例》、自6月初起一直關閉的六四紀念館的情況，蔡指目前仍等待法律意見再作下一步決定。