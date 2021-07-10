支聯會涉違港區國安法　會員團體接二連三跳船

被外界質疑涉違反《港區國安法》中「顛覆國家政權罪」的支聯會，過去由逾200個會員團體組成，自4月起多名會員團體先後宣布退出，當中包括因前年8.18未經批准集結案、被判緩刑而被褫奪葵青區議員資格的梁耀忠、民協及支聯會前常委趙恩來等。

梁耀忠因參與前年8.18未經批准集結罪，早前被判監超過3個月而喪失葵青區議員資格，並去信退出支聯會。元朗區議會副主席麥業成亦於4月退出，當時表示近年的政治發展對民主派帶來很大衝擊，形容過去對中國的愛如同發了一場夢。

退出的會員還包括荃灣區議會主席陳琬琛，他早前稱從沒參與該會任何活動，指大部分民主派區議員辦事處和泛民團體順理成章加入成為團體成員，但30年來從來沒有參與過任何會議。近日已辭任沙田區議會主席的程張迎、東區區議會主席的黎志強等亦已退出，其中黎指一直都甚少參與支聯會事務，故申請退出。

另外，民協於上月表示，經衡量國安法下對政黨所構成的風險，已去信退出支聯會，形容有關決定沉重且艱難，望市民體諒；有傳街坊工友服務處(街工)亦已退會。

支聯會因其「結束一黨專政」的綱領，被質疑涉嫌違反《港區國安法》，以及並不擁護一國兩制及《基本法》。外界又認為即使其綱領及口號維持多年，但「今時不同往日」，在《港區國安法》實施後理應因時制宜地作出更改，若支聯會拒絕修改其綱領，則要自行承擔後果。