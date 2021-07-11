樓宇排水系統維修資助計劃　巿建局收逾百宗申請涉5700單位

疫情下的渠管「播毒」問題備受關注，針對舊樓渠管欠妥善維修的情況，政府撥款10億元，與巿建局推行樓宇排水系統維修資助計劃。市建局行政總監韋志成今日(11日)在網誌表示，有關計劃在今年5月起接受首階段申請至今，已收到約100宗合資格的申請個案，涉及約5,700個單位的渠管狀況和衞生水平。

在首批申請個案中，有10宗個案屬於尚有未遵辦與公用渠管相關法定命令的樓宇，已作優先處理，包括安排個案主任協助召開業主會議，就參加這項計劃作出議決，然後向市建局提交所需的議決文件，作審批之用，以盡早遵辦相關命令的規定，履行業主的責任。

市建局明日起會接受第2階段申請，呼籲舊樓業主參與，以改善排水系統，讓更多有意參與計劃的法團和業主組織，不論其樓宇有否相關命令仍未遵辦，均可參加資助計劃，提升舊樓的排水系統狀況、改善居民的生活質素。樓宇復修資助計劃下所有法團，都要使用電子招標平台招聘工程顧問及承建商，預計電子招標平台每年需要服務的個案將會超過2,700宗，較市建局接手執行該些計劃前，急增20倍多。