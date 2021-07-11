警灣仔銅鑼灣放蛇掃黃　破16淫窟拘68男女

警方在年初開始展開情報收集，發現有不法分子趁租金下跌，以數千港元租用灣仔、銅鑼灣區內較低設防的商住大廈，從而經營樓上無牌按摩場所，並為顧客提供賣淫服務。

灣仔警區總督察（刑事）及署理行動主任何兆東表示，該警區刑事部及特別職務隊於前日(9日)展開代號「驅霆」行動，派出過百警力聯同入境處特遣隊成員，以放蛇等方式掃蕩共16間樓上賣淫場所，拘捕4名賣淫集團主腦、6名賣淫場所骨幹成員及58名性工作者(19至46歲)。被捕性工作者有部分屬越籍及內地非法入境者，她們由水路或陸路偷渡後，亦由賣淫集團安排交通及住宿。

灣仔警區特別職務隊余靖鈞督察指出，警方留意到有不法分子近月以加密交友程式，刊登廣告招徠性工作者及顧客，遂加強在網上巡邏收集情報，初步發現涉事賣淫場所主要由3個賣淫集團操控，大多設於較低端的住廈，集團並未在單位外放置明顯門牌或廣告牌，但會在大廈外圍及走廊等公眾地方安裝閉路電視，以逃避警方搜查。

行動中，警方檢獲逾50萬港元現金及外幣，相信為賣淫活動所得，另於各場所檢獲大批按摩油、避孕套、數簿、價目表等物品。當中部分證物被收藏在洗手間暗格、大型雜物底部以及上鎖儲物櫃等隱蔽地方，藉此掩人耳目。

灣仔警區情報組督察陳敬樂分析各集團營運模式，指被捕人士包括1名61歲本地男子、45歲本地女子及33歲越籍聲請漢，分別為3個賣淫集團主腦角色，負責租用單位、監察營運、定期上門拆帳收集肉金等工作，3人分別涉嫌「控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫」、「僱用不可合法受僱的人」、「經營賣淫場所」及「依賴他人賣淫收入維生」被捕。

此外，警方亦在各個單位以涉嫌「經營賣淫場所」拘捕6人，他們主要負責在現場或遙距監察場所經營情況。而其餘58名性工作者則分別涉嫌「協助經營賣淫場所」、「違反逗留條件」及「未得入境處處長授權而留在香港接受僱傭工作」被捕。警方呼籲市民如懷疑有單位被用作非法用途，需立即與警方聯絡。