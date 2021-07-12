港府稱通關無硬指標　短期不會放鬆控疫

香港新冠肺炎疫情雖有所緩和，惟與內地或澳門通關仍遙遙無期。行政長官林鄭月娥今早(12日)在電台節目表示，已就本港疫情向中央提交報告，當中表達各界強烈訴求，希望逐步有序局部通關，但強調並無通關的硬指標。對於有外國政府採取「與病毒共存」的防疫方針，將解除口罩令等，她指出，香港短期內不會採取有關態度，強調本港目前疫情受控得來不易，不會輕易放棄目前取態，雖然現時難以避免有零星個案，但仍要防止擴散。

林鄭續指，本港在檢測、追蹤及檢疫能力均有提升，故希望爭取中央給予正面指導，但重申前提是接種新冠疫苗，又指本地目前僅40%人接種第1劑疫苗，與群體免疫仍有距離。

對於郊野公園邊陲地建屋的議題富爭議，林鄭稱政府內部好有保留，並指若建議富吸引力及容易，政府一早展開，即使房協不知如何處理，亦不會等到上屆政府最後幾個月才提出。她又指，郊野公園邊陲地建屋程序比其他開發土地更長，並非一個短期方案，而是遠水，認為既然現屆政府有其他方案，何不集中火力處理其他方案。

另外，林鄭將於10月6日發表任內最後一份施政報告，她對此表示今年除沿用網上平台及電郵等諮詢方式外，亦會與香港電台合作，由港台設計邀請部分市民進行對話，展開公眾互動，同時亦會舉辦主題式諮詢。

她指曾落區工作了解街市有何改善及市民需要，認為不可能長期依靠公務員提供服務，而要發揮市場力量，故在街市及房屋等方面鼓勵公私營合作，同時強調外判營運不代表外判監管。她又透露發展局與發展商商討土地共享先導計劃項目，希望盡快落成。