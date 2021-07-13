接種復必泰後半年抗體驟降　專家料必須補打第3針

新冠疫苗接種計劃自2月開展以來，接種率一直處於低水平，近日更有研究發現接種2針由內地及德國研發的復必泰疫苗後，抗體數量會在半年下跌，或有需要補打第3針。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早(13日)在電台節目表示，早前已有針對復必泰研究顯示，接種後的抗體水平只會維持6至9個月，加上目前出現變種病毒，認為接種第3針疫苗只是時間問題。

崔俊明表示，藥廠亦已正向美國食品及藥物管理局申請批准緊急使用第3劑疫苗，而藥廠正研究針對Delta變種病毒的第二代疫苗，相信研製成功後，港府會盡快採購。他又指，腎臟或心臟等器官移植病人，一般免疫系統比較弱，亦可能因為需要服食抗排斥藥物，因此即使接種2劑新冠疫苗，抗體水平都可能很低，認為他們都有需要打第3針。

他續指，預料最快要在明年初才有第二代新冠疫苗供應，但西方國家採購疫苗的速度，一般比亞洲地區快，所以如果港府只靠復必泰的德國生產線，未必可以第一時間搶到新一代疫苗。至於混合接種不同技術平台的疫苗是否安全，崔指「溝針」副作用不一定增加，相信先打2劑科興、再打1劑復必泰，可提升疫苗整體效率，但認為接種第3劑疫苗後會出現針口痛、輕微發燒或疲倦等情況。