政府將向區議員發信　倘不符宣誓要求　辭職仍會被追薪津

最近傳政府將會在本月內要求全體區議員宣誓，近日更傳出「加辣」方案，指將追討被褫奪議席者(DQ)逾百萬港元薪津。消息指，政府準備發信予區議員，信件大致分為兩類，第一類包括邀請區議員宣誓；另一類通知該名區議員不符合宣誓要求而不獲邀請，收到不獲宣誓的區議員即使辭職都會被追討薪津。

消息指，政府將於本月中下旬向現任區議員發出信函，合乎宣誓資格的區議員將會收到宣誓的日期及地點通知；反之，即倘若政府認為該名區議員不合乎資格，則會向其發出不獲宣誓邀請的通知書，換言之即DQ該名區議員。消息又稱，倘若政府向區議員發出不符合宣誓要求、不獲邀請宣誓的信函後，區議員仍選擇辭職，均不會視為主動辭職，而是繼續啟動追討薪津的程序，但相關方案涉及繁複的法律程序，故仍需調整細節。

此外，區議員收到信函確認合乎宣誓資格，並不代表已經進入「安全網」，僅視為通過「安全門檻」，不排除有區議員到宣誓現場作出違反宣誓的行為而被DQ。消息人士舉例指，劉小麗曾於2016年宣誓風波中，以「龜速」讀出誓詞被褫奪立法會議員資格，當時劉在宣誓時違反了宣誓要真誠的要求，相類似的情況可以在區議員宣誓時再度出現。

據了解，區議員宣誓的日期、地點及場次有所調整，要視乎區議員辭職潮是否結束而釐定場次，如果場次太多，民政事務局局長及副局長或許需要分開監誓，每位區議員將逐個宣誓。

東網曾向民政事務局詢問何時向區議員發出信函，局方回覆指政府會按《2021年公職(參選及任職(雜項修訂)條例》要求落實有關宣誓的規定。