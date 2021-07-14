堵儲存針卡漏洞　議員倡安心出行設追蹤功能　 政府：暫不改變

市民現時可將紙本疫苗接種紀錄或電子針卡儲存在「安心出行」中，但當中程序不涉身份認證，以致同一張針卡可儲存在多於一個安心出行帳戶，不少議員擔心會出現防疫漏洞，促政府考慮在安心出行內加入身份認證和追蹤功能。惟創新及科技局局長薛永恒表示市民有責任保管個人針卡資料，又認為現行安排有效平衡防疫和個人私隱，暫不會作改變。

議員陳振英表示，若政府不考慮於安心出行程式增加身份認證和追蹤功能，恐會出現盜用他人針卡的情況。陳指智方便和醫健通平台亦有市民接種疫苗的紀錄，建議當局可改為要求市民進入特定場所時出示智方便和醫健通上的針卡。議員葉劉淑儀亦批評安心出行程式缺乏追蹤功能，政府需要以人手追蹤及確認針卡真偽，大大減低了效率。她認為手機中不少應用程式均有追蹤功能，建議政府可以多向市民解說。

薛永恒回應稱會考慮陳振英的建議，希望能在方便市民的同時防疫做得更好，但薛強調市民要小心儲存針卡，避免與他人分享個人資料，例如亦不應隨便分享護照及身份證資料。他指當局和食衞局都會不斷透過巡查了解市場情況，若需要收緊政策，當局亦樂於配合。對於葉劉建議於安心出行中增加追蹤功能，薛表示固然程式中能紀錄行蹤會更有效防疫，但指現時安排在防疫上亦漸見成效，又認為讓市民安心使用程式非常重要，才能吸引市民廣乏使用。

議員吳永嘉則指現時還有不少人進入餐廳時選擇「填紙仔」登記個人資料，詢問食物及衞生局在過去一年有沒有派人檢查「紙仔」內容是否正確，以及有沒有人使用假針卡。食衞局局長陳肇始指食環署在過去一年巡查了處所共51700次，向違規餐飲負責人提出120宗檢控，未來會繼續加緊巡查，又會與警方合作。

另外，盧偉國關注政府的港康碼平台是否具澳康碼和粵康碼的功能，質疑為何政府不開放予市民登記。薛永恒表示港康碼系統於去年6月已準備就緒，但因疫情其後出現改變才沒有推出。他指港康碼現時主要讓畀市民前往內地和澳門過關使用，但因大部分市民未能通關所以對平台不太熟悉，希望在通關後能讓市民廣泛使用。