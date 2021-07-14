溫室氣體排放量達15年新低　發電仍為最高排放源

港府在施政報告中稱爭取香港在2050年前實現碳中和，環境保護署今(14日)公布，香港在2019年溫室氣體排放總量為4,010萬公噸二氧化碳當量，較2018年下降1.5%，亦為15年以來最低，當中發電與其他能源工業最多，佔整體排放量65.7%，其次為運輸、廢棄物等。

環保署今公布2019年香港溫室氣體排放清單，人均溫室氣體排放量約為5.3公噸，較2018年下降3.6%，而排放總量為4,010萬公噸二氧化碳當量，是自2004年以來最低，2004年的排放總量為3,880萬公噸二氧化碳當量。

在2019年的溫室氣體排放中，以發電與其他能源工業為主，佔65.7%，其次為18.1%的運輸，7.3%的廢棄物。各範疇的排放量未有太明顯的改變，亦有下跌，惟工業過程及產品使用稍有增加，由2018年的169萬公噸二氧化碳當量，升至今年的171萬公噸二氧化碳當量。

政府指香港溫室氣體總排放量已於2014年「達峰」，現呈下降趨勢。隨着電力公司現有燃煤機組逐步退役，由天然氣及非化石能源取代，燃煤發電比例從2014年約佔59%，降至2019年約44%，再至2020年大幅度降為約24%，配合香港邁向2020年人均溫室氣體排放量減至約4.5公噸的預計水平。