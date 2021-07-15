英國將香港列入綠色名單　下周一起抵英後無需隔離

英國政府在周三(14日)更新旅遊名單，從下周一（19日）開始，將香港及保加利亞列入「綠色地區名單」。從綠色地區入境英國的旅客，只需在出發之前以及在入境後兩天內接受新冠病毒檢測，若均證實無染疫，就不需要隔離檢疫。

台灣及克羅地亞則列入「綠色監察名單」，入境英國的措施與綠色地區一樣，但當局可能隨時將這些地區降格為「黃色地區名單」，亦可能隨時加入新的入境要求。

英國民眾的熱門度假地西班牙巴利阿里群島（Balearic Islands），則因為當地確診個案增加，改列為黃色地區名單。目前，從黃色地區入境英國的旅客，出發前需要接受新冠病毒檢測證實無染疫，在到埗後要在家中或居所隔離10天，並要在第2和第8天接受檢測。然而，從下周一開始，如從黃色地區入境的人士在抵埗前至少14天完成疫苗接種，或者年齡在18歲以下，則會依綠色地區的入境措施處理。

另外，古巴、印尼、緬甸及塞拉利昂則被列入紅色地區名單，從這些地區入境英國，出發前需要接受新冠病毒檢測證實無染疫，入境後須在英國政府指定的酒店隔離10天，並要在第2和第8天接受檢測。

上述更新名單暫時適用於英格蘭，預計蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭會在稍後時間跟隨。