石禮謙斥部門各自為政　令房屋問題沒改善　倡運房局分家

本港房屋土地供不應求。立法會今日(15日)續辯論「改革房屋政策解決住屋問題」的動議，有議員直指運輸及房屋局牽涉的範疇太繁重，以致分身不暇，建議將運輸及房屋「分家」。

地產及建造界議員石禮謙表示，運輸及房屋局長陳帆一日只得24小時，卻要分身處理房屋及運輸政策，故政府有必要考慮將運輸及房屋分家。他批評政府看見房屋問題卻不做，才一直沒有改善。他認為政府部門不應各自為政，而政府建屋是幫助沒有樓的市民有居所，而不是只為賺錢，又指未來10年政府應該興建60萬個單位，令市民安居樂業。

議員馬逢國引述土地供應專責小組的報告指香港欠缺逾1200公頃的房屋土地，土地儲備長期赤字，反觀數個發展商已經持有1000公頃的新界農地，認為政府是獨家的土地拍賣者，必須重拾土地主導權，建議發展新界土地，必要時政府應動用《收回土地條例》。

議員陳健波批評政府開發新區進度緩慢，指政府在2000年前發展新區時，前後平均需時7.5年就可入伙，但2000年後的新發展區則需時17年，增長超過一倍，直言樓價高企容易成為民怨的主要源頭，市民被煽動將會不利社會發展。

議員葉劉淑儀則指政府推行的房屋政策包括明日大嶼計劃需時過長，應該同時採取其他增加房屋土地的措施，例如將葵青貨櫃碼頭搬遷，以增加土地建屋。她又稱因為議案內提及制訂住屋開支佔家庭入息比例指標故難以支持，認為私人樓宇的價格由供求決定，政府依賴賣地為主要收入來源，倘若強行制訂指標則難以開源節流。

至於議員蔣麗芸亦批評政府處理房屋問題的態度如頭痛醫頭、腳痛醫腳，缺乏長遠政策。她批評本港劏房問題嚴重，不少新建的私人樓更是三尖八角，認為房屋政策與人口政策息息相關，政府須審慎考慮，而房屋政策至少要有30年遠景，才能預算本港未來需要多少綠化及填海用地，形容作為負責任的政府，長遠規劃是必須的。