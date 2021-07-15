面癱列科興疫苗副作用　港府僅更新網站資訊未對外公布

由內地研發的科興疫苗被指與面癱有潛在關聯，根據政府新冠疫苗網站最新資訊，港府本周一(12日)更新「科興疫苗接種須知」，在可能出現的副作用一欄上，新增貝爾面癱，列為「非常罕見」的副作用，發生率少於0.01%。不過，有關更新並沒有公布，而顧問專家委員會昨(14日)召開會議，評估本港兩款認可疫苗的效益及風險，會後發出的新聞稿亦沒有提及科興疫苗新增了面癱副作用。

顧問專家委員會昨召開會議，指在會議上評估兩款認可疫苗的持續效益及風險平衡，在檢視所有和復必泰疫苗及科興疫苗相關的最新臨床及安全數據後，包括申請認可者提交的安全報告，認為現時並沒有發現其他新的重要安全信號，但需要持續監察。

根據日前公布的「新冠疫苗的安全監察報告」，截至6月30日，衞生署共接獲128宗懷疑貝爾面癱的報告，其中11宗被判斷為不屬於貝爾面癱，餘下117宗個案，涉及70名男子和47名女子，年齡介乎17至87歲。有53宗接種科興疫苗，其餘64宗接種復必泰疫苗。科興疫苗每接種10萬劑的面癱個案為3.4宗，復必泰疫苗則為3宗。

此外，香港大學醫學院院長梁卓偉透露，港大醫學院將會要求醫護學生接種新冠疫苗後，始可到病房學習。截至3月已有6成港大醫學生接種了疫苗，未打針的學生要交代不接種原因，且要每7日一檢。