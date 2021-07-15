梁美芬舉《東方》獨家報道　促政府重建19條高齡屋邨

《東方日報》(《東方》)日前獨家報道石硤尾邨單位內塌石屎，險擊中70歲獨居失明婆婆。經民聯議員梁美芬今（15日）舉起《東方》頭版報道，批評房屋署政策老舊，認為政府應盡快重建本港19條高齡屋邨，改善市民居住環境外，同時可加快輪候公屋時間。惟政府指如今天啟動舊屋邨重建計劃，又要原區安置受影響市民，將直接影響分配新建單位予公屋輪候冊中的家庭及其上樓時間，重申政府短期內難開展舊區重建計劃。

梁美芬指《東方》連續3天獨家追蹤消息，發現房屋署8年來只重建3條舊屋邨，形容如石硤尾邨的舊屋邨外觀如「好靚嘅女士化咗好厚嘅妝，但裏面係巢皮」，經民聯多次提出，香港有19條高齡屋邨需要重建，如政府拆牆鬆綁，可上樓的市民將由6.6萬人增至20萬人。她又指大坑西邨重建計劃模式非常成功，屬一大曙光，認為可參考做法讓長者在原區生活，並安排其他居民先遷至中轉屋。

不過，特首林鄭月娥指大坑西邨重建計劃是由市區重建局負責，是以另一個制度進行，故不受制予公屋輪候冊。她重申啟動重建計劃所面對的困難並非因政策未拆牆鬆綁或政出多門，而是供應問題，強調現時有10多萬市民正輪候公屋，他們的居住環境惡劣，故應先分配新建公屋單位予他們，而非用作遷徙舊屋邨住戶。她又指如屋邨內部結構出現風險，會鼓勵房屋署以人性化角度作改善，以保障居民安全。