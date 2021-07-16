港大評議會涉違國安法　警方到學生會搜證

香港大學學生會評議會上周三(7日)通過動議，對一宗「孤狼式恐怖襲擊」案的疑兇表示「深切哀悼」，「並感激他為香港作出的犧牲」，惹來多方批評，更疑涉及違國安法言論。今日(16日)下午約3時，大批警員到港大學生會搜證。

下午約3時，警員乘至少5架7人車自薄扶林道入口進入港大。其後，數十名警員到達港大學生會的辦公室搜查，有自稱律師代表入內跟進。

在港大學生會評議會通過動議後，該會在上周五(9日)凌晨宣布，該議案內容嚴重不當，故對此深感抱歉。發言人強調，學生會將謹言慎行，繼續肩負對學生、學校以及社會的責任。為此，評議會決定撤回上述議案，學生會幹事會將立刻辭職，幹事會向同學致以歉意。

據了解，國安處正全方位調查7.1孤狼式恐襲事件，包括行兇者是否受幕後操縱、是否被煽惑犯案或是否有其他同黨等；以及香港大學學生會評議會美化暴力襲擊的行徑，是否涉及違反《港區國安法》下宣揚或煽動恐怖主義的行為，或《刑事罪行條例》下的煽惑他人使用暴力等罪行。

消息稱，國安處向港大校方管理層索取涉案學生的名單及其資料，並聯同入境處展開聯合行動，在各個口岸嚴密監察及布防，以防止有關人士企圖離開香港。如涉案學生或相關人士離開香港，警方將會透過運用《刑事訴訟程序條例》第 90 條「協助罪犯」罪，對任何協助犯罪者潛逃或匿藏的人士嚴正執法，一經定罪最高可判處10年監禁。

據了解，一旦有關人士企圖離港，逃避調查或法律責任，其後被警方在機場截獲，警方會向法庭申請即時羈押有關人士作進一步調查，以及擴展調查範圍。

事實上，律政司司長鄭若驊於7月12日在一份中文報章撰文的法律觀點，引證港大評議會美化暴力的行徑，在法理上已屬於宣揚恐怖主義。根據聯合國安全理事會對恐怖主義的定義，7月1日刺警行為屬於恐怖主義活動。

而一名法國漫畫家在美國911恐怖襲擊發生兩天後，在周刊發布一幅戲仿有關事件的卡通及加上嘲諷的文字，其後被法國當局控以「寬恕恐怖主義罪」且被定罪。該漫畫家以言論自由上訴至歐洲人權法院亦不成功，法庭認為並不構成侵犯言論自由，被告不可用言論自由作為辯解。