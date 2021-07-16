今增1宗阿聯酋輸入個案　另32歲男船員懷疑復陽

新冠肺炎緩和，衞生防護中心公布，本港今日(16日)新增1宗確診個案，屬輸入病例，患者為一名40歲女子，由阿拉伯聯合酋長國抵港，本地方面續錄零確診，由於無新增源頭不明病例，當局今日下午不設疫情記者會。截至現時，本港確診個案累計至11,957宗。

另外，中心正調查一宗懷疑復陽的外地個案，涉及一名32歲男病人，患者為一名船員，他周二(13日)由印度乘飛機抵港，在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果沒有驗出病毒。該病人抵港後一直逗留在一艘貨船上。他於翌日（14日）採集的樣本檢測結果確診，並帶有L452R變異病毒株。

中心的初步調查資料顯示，該名病人今年5月曾於印度確診新冠肺炎，並沒有接種新冠疫苗。他昨日(15日)入院後驗出有抗體。檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與復陽個案吻合。

為審慎起見，所有在貨船上的相關船員亦會於船上進行21日的隔離檢疫，流行病學調查及接觸者追蹤工作仍在繼續。同時，病人的工作處所，即葵青貨櫃碼頭貨船「Maersk Lima」亦會於今日納入強制檢測公告。