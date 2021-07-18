郵政唔聲唔聲　加價嚇你一驚　海外包裹平郵最高漲175%

香港郵政鬼祟疫市加價!郵政於本月初大幅上調平郵包裹到海外的費用，惟未有發新聞稿正式公告，亦未有在其網站貼出加價通知，僅更新網頁收費表，以及在大堂張貼通告。東網為民請命，揭發有超過7公斤的包裹每公斤額外收費加幅高達175%。有不知情市民如常到郵局寄包裹，發現郵費較以前增加300港元，以往多50%才赫然郵政加價。議員批評加價安排不當，失去「為人民服務」的本意，予人得過且過或企圖瞞天過海之感，加幅亦令人嘩然，促部門檢討安排。香港郵政回應稱，受蘇彝士運河堵塞事件及新冠肺炎疫情影響，令海運成本近月大幅上漲，已在郵政局大堂張貼通告。

香港郵政繼4月初起，更新空郵包裹郵費後，本月5日起亦調高寄往加拿大、印度、日本、南韓、英國及美國六個目的地的平郵包裹郵費，加權平均增幅低於兩成，而個別目的地如英國，因其航運成本增加近400%，故10公斤以下輕件的郵費增幅為7%至19%，而超過20公斤重件的郵費增幅為37%至49%。

不過郵政並無主動向傳媒公布相關資訊，只鬼祟更新網頁收費表、以及在大堂張貼通告，一般市民難以察覺。有市民向東網表示，近日到郵局寄約30公斤包裹到英國，惟其費用竟由原來600多港元，暴增至900多港元，增幅多達50%，直斥「離譜」。記者日前到灣仔郵局視察，發現新收費表未有貼於當眼處，僅於櫃枱張貼加價通知，新價目表仍需在網上查看，不少市民繳費時才獲悉加價。

記者翻查香港郵政網站，發現郵費計算中的收費表仍屬「2020年1月1日起生效」的舊版本，惟只有選擇平郵包裹才可獲悉「2021年7月5日起生效」版本，而新版本中，多個地區的郵費亦有所上調，其中不超過1公斤的收費以寄英國升幅最高，由325港元加至348港元，加幅7.1%；超過1公斤至7公斤的每公斤額外收費則以加拿大最高，每公斤由19港元加至31港元，加幅63%；重量超過7公斤每公斤額外收費則以南韓最高，每公斤由4港元加至11港元，加幅175%。

議員柯創盛批評，作為提供公共服務的機構，是次加幅令人嘩然，加上安排不當，予人得過且過或企圖瞞天過海之感，亦令市民有被「撳住搶」的感覺，失去「為人民服務」的本意，加上質素參差、分散，比不上內地一站式處理市民所需的做法。他又指，郵政面對連年虧損，應反思如何改善服務，而不是以「不思進取、理所當然」的態度處理，促請相關部門認真檢討。