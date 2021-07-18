46歲廚工打第2針科興疫苗全身出疹　醫院堅稱與疫苗無關

再有市民接種新冠疫苗後出事，任職廚工的李先生本月7日接種第2劑由內地研發的科興疫苗，翌日喉嚨突長出直徑約2至3厘米的粒狀物，並感到痛楚，9日到瑪嘉烈醫院求醫未找出病因，翌日被安排出院。出院一日後突然全身出紅疹，需再入院治理。醫生指與科興疫苗無關，但未能解釋從沒過敏病史的他何以出疹。李直言十分「黑仔」，「公司叫打針先去打，怎估到會出事？現在連工都返不到。」

李先生表示，6月7日接種第1劑科興疫苗，並沒有出現不適或副作用，本月7日接種第2劑後翌日，喉嚨無故生瘤，他9日到北大嶼山醫院急症室求醫，獲轉介至瑪嘉烈醫院。醫生檢查後未能確認病因，僅稱可能是口水腺發炎所致，10日獲安排出院。

他出院後一日，即上周日（11日）竟全身出紅疹，由頭到腳，「連腳趾都有」，他再到瑪嘉烈醫院求醫，獲安排入院，被處方抗敏針治療，紅疹逐漸消退。他主動向醫生告知曾接種科興疫苗，並指自己從沒過敏病史，認為有機會與疫苗有關，希望可藉此申請疫苗保障基金索賠。不過，醫生堅稱與接種疫苗無關，僅將他轉介至皮膚科。他目前仍留醫，正等候皮膚科診斷。

李指當初接種疫苗是公司要求，「無辦法，要搵食就要去打」，但政府所設立的疫苗保障基金欠統一準則，市民難判斷究竟是否可獲賠，「打完之後幾日就出疹，之前從來都未試過有敏感，這樣也可以說是不關事，究竟如何才算關事？」批評政府不理市民死活。他認為港府應設立免費接種前身體檢查，讓市民接種時更安心，亦更清楚自己體質是否適合打針。他又指今次出事後，不敢讓家人去接種疫苗。