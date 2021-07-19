元朗警區未雨綢繆　推「禦風計劃」教村民應對災難

元朗區由於鄉村林立，部分鄰近低窪地帶，一旦面對颱風或暴雨來襲時，水浸、塌樹、山泥傾瀉，甚至路陷事件亦時有發生，單計有超強颱風「山竹」吹襲的2018年，該警區一年便錄得過千宗風災及雨災引起的事故。有見及此，元朗警區推行「禦風計劃」，聯同多個政府部門和機構向公眾傳遞災害前後的應變知識，提高村民的災難應變能力，又透過WhatsApp短訊與相關村代表保持聯絡，不時發放水浸報告或暴雨警告等示警，防患未然。

每逢踏入6、7月，意味着本港迎接風季和雨季來臨，而風雨為元朗區帶來的影響顯而易見，輕則水浸路面影響交通，重則令雨水倒灌入屋，危害市民生命財產。八鄉分區助理指揮官（行動及刑事）譚梅漢表示，元朗警區幅員甚廣，分成元朗、天水圍及八鄉3個分區，總面積有138平方公里，總人口有65萬人，不少人都居於鄉村地帶，而區內鄉村數目就多達136條。

譚稱，「山竹」來襲時對本港造成嚴重破壞，其中元朗警區當年錄得981宗塌樹報告、80宗水浸報告，以及18宗山泥傾瀉報告，合共1,079宗事故，尤以八鄉分區受災情況最嚴重，3類事故分別錄得340宗、38宗及11宗。他指出，一般較易遭受暴風雨影響的鄉村，均是低窪地區或近海地帶，包括大棠村、流浮山、沙埔村及逢吉鄉等。

元朗警區社區聯絡主任張澧騏表示，警方希望透過「禦風計劃」，讓區內村民在暴風雨來臨前能有更多相關認識和做好應急準備，計劃包括聯同多個部門，如消防處、渠務署、土木工程拓展署、民政事務總署及香港賽馬會等舉辦講座，講解意外成因，例如渠務淤塞會造成水浸，工程致泥土鬆脫會造成塌樹，讓村民有所警惕。

即使有村民未能聽到講座內容，警方亦會將講座錄成影片向其村代表發送，又會派發防水包及應急物品予較易遇上水浸的村落。此外，為應付塌樹造成阻塞，該警區亦會安排警員接受使用電鋸訓練，在緊急時可以協作開路進行救援。

元朗警區警民關係組警長李光明則指，每條村約有1至3名村代表，當暴風雨來臨前夕或當刻，警方會透過WhatsApp聯絡各村代表，提示天文台正發出水浸報告、風暴或暴雨警告等，同時，村代表亦可透過WhatsApp報案，或向其他政府部門求助。