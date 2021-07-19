城大推「老虎班」吸人才　資優生可獲名師名校指導創科

文憑試(DSE)即將在周三(21日)放榜，各大學亦用不同方法吸引尖子入讀。香港城市大學今(19日)公布，在2021/22學年將推出「HK TECH老虎班」，望為資優(Talented)、Inquisitive(求知)、Goal Orientied(主動)、Enterprising(進取)及Resourceful(機智)的學生提供機會，例如到長春藤大學就讀、修讀學士及碩士雙學位及申請獎學金，名額一年約有300個。

城大協理學務副校長(學術事務)李娟表示，成立HK TECH老虎班的目標，望可讓學生發揮潛能、有富挑戰性的學習體驗及在世界級學者的指導下，成為未來創科領袖。

有關計劃針對入讀一年級本地生、非本地生及已入讀學生，包括經JUPAS(大學聯合招生辦法)入讀的考生在DSE考獲6科28分，經非JUPAS則在GCEAL(普通教育高級程度證書)考獲2A*及1A或以上，或在IB(國際文憑大學預科課程)考獲38分或以上。至於非本地生則達入學獎學金要求，正就讀的一年級學生要在各學院成績排名首10%。

計劃提供的機會，包括修讀長春藤大學或其他世界著名學府，如哥倫比亞大學、愛丁堡大學及曼徹斯特大學合辦的雙聯學士學位等；4年進階課程，與世界頂尖STEM教授一同進行研究、單獨授課；修讀學士及碩士學位，以及申請校長獎學金、香港科技獎金。

李補充指，有關計劃不止針對就讀STEM學科的學生，城大有9個學院，而學生就讀法學院或創意媒體等，亦可加入「老虎班」。