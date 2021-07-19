民陣被揭財政及資金「混帳」　市民逾500萬捐款去向未明

民間人權陣線(民陣)在反對修訂《逃犯條例》風波期間，舉辦多場示威遊行，早前被指正受調查，若證實曾獲美國國家民主基金會(NED)資助，或在短時間內被港府以違反《港區國安法》取締，引發成員團體「跳船潮」。民陣資金來源成謎，有消息指民陣銀行帳戶安排不透明，多年舉行7.1遊行累積獲得款項或逾500萬港元，但市民捐款去向未明、財政管理成疑，資金或涉外部勢力，或觸犯《港區國安法》。

2002年成立的民陣一直未有註冊，沒有開設銀行戶口儲存資金，有報道指該組織過去收取的款項主要寄存於核心團體，包括已退出民陣的街工及天主教正義和平委員會的銀行戶口中。民陣召集人陳皓桓在2019年於社交平台指，市民給予民陣的捐款可存入街工的相關銀行戶口，惟街工被傳媒追問時卻拒絕回答。消息指如銀行戶口的資金，是代其他人或團體持有，與原本開設戶口所作目的不同，銀行應跟進調查並考慮中止戶口，若資金涉及犯罪所得或外部勢力，戶口持有人有可能觸犯「洗黑錢」甚至國安法罪行。

其實民陣的財政情況一直備受關注，民陣每年舉辦大型遊行時，大量參與團體均會設立街站籌款，並上繳10分之1的募捐款項予民陣。消息指近年7.1遊行參與團體籌得的款項均逾100萬港元至近200萬港元，粗略估算民陣多年來累積獲得的款項或超過500萬港元，但卻一直沒有公開財政報告及資金運用情況。消息又指，民陣除舉辦大型示威活動負責安排一般音響等器材，沒有恒常活動及自置會址，開支不多，但卻沒有公開財政報告及資金運用情況，大批市民的捐款用於何處成疑。

另外，消息表示民陣財政管理成疑，其於2019年舉辦的「616遊行」聲稱目的為「612人道支援基金」籌款，惟民陣及後向「612基金」從捐款中申領近22萬港元作為音響開支，金額之大及擅自利用市民捐款填補開支，亦大受反對派人士質疑。

民陣部分核心成員正在服刑或被還押，陳皓桓因前年10.1非法集結案被判囚18個月，臨時召集人鍾松輝表示民陣已完成歷史任務，不再舉辦7.1遊行，民陣的財政情況及剩餘資金如何處理成疑，而任職司庫的西貢區議員柯耀林已辭任民陣職務，另因參與去年民主派35+初選，而被控「串謀顛覆國家政權罪」。

其實警方針對民陣未有註冊的情況，早前根據《社團條例》要求民陣提供其資金來源及銀行戶口等資料，惟陳皓桓拒絕按法例提供資料，消息更認為他誣衊警方打壓民陣。

消息又指，民陣資金或涉外部勢力，包括職工盟及聲稱已退出民陣的「香港人權監察」等主要成員團體，過去曾被揭發多年來一直收取NED數以千萬元計的資助，令人有理由相信外部勢力是透過該等成員團體，以間接方式資助「民陣」推行反中亂港運動。

雖然陳皓桓稱民陣從未收取外國政府或機構資助，但民陣已在其官方網頁刪除成員團體列表，避免繼續公開其成員團體及被追查。另外，消息又指多名時任民陣召集人及副召集人包括陳樹暉、楊政賢及陳倩瑩等均曾參與由NED舉辦的培訓營及暴亂檢討會等，如相類行徑持續，或違反國安法的「勾結外國勢力罪」。