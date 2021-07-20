中大醫院第3階段服務　提供優質醫療體驗

本年1月初啟用的香港中文大學醫院於7月20日起展開第三階段服務。普通科門診服務擴展至一星期7天、每日10小時，公眾假期照常服務；日間化療服務、放射治療中心、泌尿外科中心亦會相繼投入運作。中大醫院行政總裁馮康醫生表示，中大醫院作為由香港中文大學全資擁有的非牟利私營教學醫院，將致力平衡公、私營醫療之間的差異，透過創新的「定價收費」，加上不同的頂尖醫療科技，矢志為市民提供優質、具透明度及可負擔的醫療服務。

「中大醫院可以按計劃為市民分階段提供服務，我感到很高興。」馮醫生指，中大醫院總建築面積達10萬平方米，共有516張病床。醫院今年1月開始分階段投入服務，第一階段提供普通科及專科門診、內視鏡服務、影像診斷服務及20張日間及住院病床等；4月開始的第二階段，普通科門診服務延長至一星期6天、每日「朝8晚6」，日間及住院病床增至83張，4間手術室亦投入運作，並新增乳房造影及骨質密度檢查等，「整體而言，首兩階段都推行得很順利。」

踏入7月，醫院開展第三階段服務，不同的專科服務均有所擴展，包括腫瘤科的日間化療及放射治療等。馮醫生特別提到，該院的放射治療中心內配備兩台最先進電療儀器：核磁影像導向治療系統及螺旋斷層放射治療系統。前者揉合高質素核磁共振影像及精確放射儀器，準確針對腫瘤位置，大大減少對腫瘤附近正常組織及重要器官的影響；後者以360度螺旋式照射靶區，加上實時腫瘤動態同步技術，即使病人呼吸時腫瘤位置有些微變化，系統仍能準確追蹤及照射。除了癌症治療外，設於心臟科中心的心導管室亦將啟用，可提供「通波仔」、心瓣問題和心律不整的介入治療，「到10月醫院將進入第四階段服務，醫院病床將增至超過120張，24小時急症門診中心、產科等都會投入服務。」

為使病人入院前已清晰掌握預算，中大醫院推出嶄新的「定價收費」，每項定價收費已包括醫生收費、病房收費和治療費用等，「病人經醫生確定病情級別後，只需支付相關級別的固定價格就可以，一個價錢已經包括手術或治療程序所有相關費用，不用擔心會突然有其他額外收費，手術後住院日數亦無限制，可以安心休養。」中大醫院第一階段就約20多項內視鏡程序制定定價收費，第二階段額外涵蓋80多種常見手術，第三階段將陸續公布更多定價收費項目。

中大醫院以「智慧醫院」為定位，馮醫生認為，有效利用科技能同時支援醫護人員和照顧病人需要，例如全面無紙化的電子病歷系統，不但可支援醫護人員進行診治，將來甚至可以引入人工智能來輔助醫療決策。此外，中大醫院早前已推出護士及醫生專用的流動應用程式，以支援他們日常的工作，院方正籌備推出為病人而設的應用程式，「這個病人專用的流動應用程式，提供各種資訊，亦支援預約、登記、查閱個人病歷等功能，提升服務體驗。」