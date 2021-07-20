大灣區青年就業計劃僅用20%名額　議員批評計劃成效

勞工及福利局局長羅致光早前於網誌撰文，表示大灣區青年就業計劃推出後「反應理想」，目前有逾400名申請者已經入職，勞福局副局長何啟明今日(20日)出席立法會人力事務委員會，報告「大灣區青年就業計劃」進度，惟計劃配對成功率只得約20%，計劃成效被一眾議員批評，倡當局要知道年輕人的想法。

何啟明表示，合共377間企業提供了2,887個職位空缺，截至6月30日，經計劃專題網站的網上應徵功能收到9,013個求職申請，連同其他渠道的申請，推算整體求職申請數目應超過1.8萬個，而按計劃要求，僱主須在員工受聘後7天，向計劃秘書處遞交初步申請津貼的申請，最新的申請數字為440份。

議員邵家輝議員質疑，仍有2,000多個就業空缺在市場，但計劃推出半年的成績只得20%，質問原因為何，以及為何沒有吸引力；議員麥美娟亦批評計劃成效，質疑難在8月底前用盡2,000個名額，又斥局方要知道年輕人想法，而非盲目宣傳。

何反駁指，「求職係雙向」，畢業生考慮待遇，公司則考慮畢業生是否合適，並謂計劃「無硬指標」，局方旨在盡力宣傳。他又指，如果畢業生喺香港搵到工作，盡快投入市場亦是好事。他補充，會在計劃結束後，按申請人的背景資料調查分析。