港府吹噓塌樹數目僅佔萬分之3　去年阻路個案實已大增至逾百宗

近年樹木倒塌事件頻生，危及市民生命安全。過去3年，政府稱樹木倒塌數目佔位於全港高人流車流地點的樹木總數平均約0.03%。然而，根據發展局回覆立法會議員書面質詢，指過去3年因樹木倒塌引致的事故傷亡率為6.7%，因樹木倒塌事故而阻礙交通的個案於一年間增加了74宗；壓毀車輛、建築物或其他設施的個案亦於一年間增加了56宗，惟當局巡查樹木的次數及棵數卻有所下降。

樹木倒塌引致的傷亡事故一宗也嫌多，過去3年就曾發生一宗致命事故，而其他傷亡事故則合共發生了58宗。根據發展局文件所示，因樹木倒塌事故而阻礙交通的個案由2019年的35宗，大增至去年的109宗；而導致壓毀車輛、建築物或其他設施的個案亦由2019年的81宗，增至去年的137宗。可見樹木倒塌引致的危機日益增多。

政府稱，在政府土地上及政府設施內的樹木，會由各個樹木管理部門通過內部人員或外判合約、或兩者並用的方式負責管理。雖然塌樹引發事故增加，當局巡查次數和棵數卻減少。在2019至2020年度的巡查樹木次數為4.7萬次，但2020年至2021年度的巡查樹木次數卻減為4.1萬次；而巡查樹木的棵數亦大幅下跌，由2019至2020年度的約97萬棵，下降至2020年至2021年度的約94萬棵。

塌樹壓傷人及阻塞道路的原因皆是規劃不周所致，東方為此曾多次獻路邊樹木種植理想藍圖，建議馬路與行人路旁的植物栽種應要有所規劃，種植樹木時共分多排。在距離道路最遠的一行，如與路邊相距6米，便應種植只生長至5米高的大樹，即便樹木倒下，塌樹與道路仍有1米距離，不會壓傷行人或車輛；而中間的一行應種植高2米的矮小灌木，避免阻礙行車視線及樹木塌下時對道路構成危機；至於最靠近道路的一行，則可以小花及草皮點綴。