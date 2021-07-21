女考生狹窄劏房苦讀奪佳績　望日後投身金融業報答親恩

居於劏房的陳同學過往於狹窄環境學習，最終成功奪得佳績。

今年中學文憑試(DSE)今日(21日)放榜，有劏房戶考生雖居於狹窄環境，但無礙其努力讀書的本心，最終成功取得佳績。

就讀新蒲崗李求恩紀念中學的應屆文憑試考生陳紫瑜，於2018至2019學年入讀該校，她於今次中學文憑試考得理想成績，分別為通識教育5**；中文、數學及歷史科均考獲5*成績；經濟科取得5級，最佳六科共取得35分。陳同學於2018年前來香港生活，來港前則於江門生活。

陳同學憶起初到港時對學習英文大感困難，加上居於新蒲崗的劏房十分擠迫，認為在港生活並不容易，有時候更希望返來內地。她指出，在疫情期間沒有機會到自修室讀書，只好留家溫習。而其母往往會盡量給她一個寧靜的環境學習，陳認為母親的付出就是自己前進的動力。現時陳同學報讀香港科技大學的金融學，將來希望投身金融行業，報答養育之恩。

該校另一奪得佳績的考生為最佳六科共取得33分的譚茗譯，他在高中時期是全港舉重代表隊。譚同學指出，要代表香港隊出賽，同時要兼顧學業，需要有完善的時間管理。他直言參加比賽讓自己學習到堅持及毅力，認為體育運動是鍛煉心智的武器，擁有強健體魄對學習帶來意想不到的幫助。他希望能就讀香港科技大學的國際科研相關學系，將來可擔任一名出色的科學研究人員。