九巴豪華巴士路線不准員工免費乘搭　有車長憂立壞先例損福利

持九巴職員證、家屬證及退休證之人士，過往可免費乘搭九巴及龍運任何路線的巴士。不過九巴對於近日開辦的2條「豪華巴士」、即新型長途巴士路線P960及P968卻有不同做法，昨日有內部通告指上述人士不可免費乘搭該兩條路線。有九巴車長對此有感備受剝削，認為免費乘車屬員工福利之一，憂心今次立壞先例，令日後福利受損。

根據相關的九巴內部通告，指來往兆康站(北)及灣仔(北)的P960、來往朗屏站/元朗(西)及天后的P968路線。前者車費為32.8港元、後者車費為36.9港元。而長者及合資格殘疾人士2港元乘車優惠、九巴月票、以及免費乘車證包括職員證、家屬證及退休證、均不適用於該2條路線。上述人士乘搭時需繳付有關車資或選擇耳乘其他路線。

九巴車長李先生(化名)認為，免費乘車是員工福利，「如果唔准家屬或退休人士乘搭都無可厚非，但現役員工都唔准搭就說不過去」，形容公司有如「隨意出張通告就剝削員工」，亦質疑公司今次事前未有諮詢工會。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰對此感到不滿，批評九巴開新路線但多設規限，又質疑今次連長者及殘疾人士的乘車優惠亦不適用，如同歧視，認為九巴有必要為此檢討。

九巴回應指，新型長途巴士P960和P968作為嶄新推出的試驗服務，車廂內不設企位。為確保有足夠座位供乘客享受有關服務，經審視後，非執行職務的職員、職員家屬及退休員工，不能免費乘搭該兩條路線。九巴又指根據員工合約，可就乘車福利作出檢討和改動。