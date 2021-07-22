東方日報A1：外交豁免檢疫　累港無法清零

本港已連續44日沒有新增本地個案，惟輸入個案不斷，自本月起計最少錄得47宗輸入或相關個案，當中最少有35宗涉及變種病毒，一旦個案流入社區，恐引起社區爆發風險。根據現時政策，本港外防共有3大漏洞，包括允許豁免檢疫人士家居隔離、容許已完成接種疫苗人士縮短檢疫期，以及熔斷機制未有與時並進。專家建議，由高風險地區抵港的豁免人士，應接受閉環式管理，並撤回接種疫苗縮短檢疫期的決定，否則勢必令變種病毒Delta在港爆發的風險大增，通關遙遙無期。

沙特阿拉伯駐港領事的一名13歲女兒和11歲兒子，於太古城金殿台唐宮閣家居檢疫期間確診新冠肺炎，其中沙特領事的女兒更證實感染L452R變種病毒，引起豁免人士造成防疫漏洞的疑慮。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指出，病毒不會認人，同樣會傳染給領事、總統和首相等，建議從高風險地區抵港的豁免人士，要接受閉環式管理，包括要有特別交通安排、住宿地點等，即使確診亦不會將病毒帶入社區。

他又指，原則上不贊成讓上述豁免人士，在密度高住宅大廈進行家居檢疫，強調很多實施家居檢疫的國家或地區，均容易令病毒走入社區，引致大型爆發，故認為若本港新冠疫苗接種率未達標，卻想以「清零」為目標的話，則盡量不應實施家居檢疫。

除了豁免人士漏洞外，接種疫苗後縮短檢疫期的措施亦值得關注。本月內47宗輸入或相關個案中，有最少11人即使打針後仍染疫。呼吸系統科專科醫生梁子超坦言，打針縮短檢疫期的做法「極之危險」，且沒有科學根據。他引述外國研究指，目前疫苗對減低變種病毒Delta傳播的功效，有可能低於50%，而法國抵港男子的個案亦顯示，即使接種了疫苗仍有機會染疫，又指若疫苗有效防止變種病毒傳播，反問為何英國、新加坡等接種率高的地方均爆發疫情。

他提到，Delta潛伏期長，如縮短檢疫期至7日，猶如「守龍門只守一個方向」，加上暑假期間有大批海外港人回港，如港府堅持不更改縮短檢疫期的政策，勢必令Delta在港爆發的風險大增，強調政府應根據數據進行決策，「不可永遠將頭埋在沙裏。」

港府現時就地區性航班及個別航班設有熔斷機制，但須在一段時間內，該航班或地區累計到某一數目的人士在港確診，才會啟用相關機制，措施屢被批評「斷得太遲」。梁子超認為，港府應視察外地疫情，並考慮作出禁飛選項，但禁飛前應先提早發出旅遊警示，如果該地疫情惡化，才立即禁飛，以免有港人被迫滯留當地。

他又批評，在Delta全球大流行的情況下，港府仍將部分國家或地區放入高至低風險地區（即B至D組指明地區），是鼓勵港人到其他地方後，將病毒帶入香港，強調港府現時應穩守外防輸入、內防反彈，爭取時間研發疫苗應對變種病毒。目前A組及B組指明地區來港人士在登機前，須出示72小時內進行的核酸檢測無染疫證明，僅澳洲及新西蘭等少數地區可獲豁免，惟由於病毒有潛伏期，故即使登機前已接受檢測，仍有可能到港後才確診。

議員田北辰批評，過去有多宗輸入個案已接種兩劑疫苗，反映即使打完針確診機會仍高，但政府依然堅持將入境檢疫措施與接種疫苗掛鈎，認為個案一旦走出社區，將會變成本地個案，最嚴重更影響通關。

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