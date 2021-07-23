東方日報A1：司法機構停供傳譯員名單　玩殘政府部門

本港有58萬名非華裔居民，每年更有不少非華裔人士闖港或犯法，需要法律及相關服務，但申訴專員公署的主動調查卻發現，司法政務處沒有與其他政府部門分享傳譯員名單，致相關部門缺乏熟悉法庭審訊程序的傳譯員，事件既影響非華裔人士及操方言者的平等權利，也損害政府執法部門工作效率。有議員批評上述問題忽視本港整體利益，質疑司法政務處的行動或引致部門積壓非華裔人士的法律案件、造成法律程序窒礙，甚至與免遣返聲請長期拖延、假難民動輒滯港10年8載有關，大大增加本地治安風險，又浪費公帑，促當局盡快檢視問題、堵塞漏洞。

申訴專員公署昨日發表主動調查報告，指司法政務處2018年起停止向外分享已登記用於司法用途的傳譯員名單，令包括執法部門在內的政府部門只好參考舊名單採購服務，部分名單的更新年份甚至遠至14年前、即2007年，要找具經驗又熟悉法庭審訊程序的傳譯員愈見困難，據公署了解，有些部門其後仍按舊名單聘請傳譯員，但因為資料過時無法聘請合適人選，要向其他部門求助，影響工作效率。

對此，報告引述司法政務處稱，名單的唯一目的是支援司法工作，被視為統籌或監督機構並不恰當，所以，2018年起停止向外提供及更新名單。

申訴專員趙慧賢指出，司法政務處其後雖有向認可的傳譯員，發出一份有效期為4年的委託書，政府部門可因而得知持有者具一定傳譯經驗，但整體而言，部門難以主動獲取相關資料。另外，各部門自行記錄及處理表現欠佳外聘傳譯員的做法效率不足，亦難作整體監察。公署建議，政制及內地事務局應統籌建立中央資料庫，並考慮先邀請司法機構特約傳譯員加入名單，長遠而言可研究納入具備其他認可資歷的傳譯員，有助避免造成資源重疊並提升行政效率。政制局回覆指，大致接納並會審慎研究有關建議。

政府統計處數據顯示，截至2016年，有逾58萬名非華裔人士居於香港，較2006年的約34萬人暴增逾70%。但政府部門與未能操流利廣東話、普通話及英語人士錄取口供及進行搜證等，或有需要外聘傳譯員，惟港府沒有整合相關資料，導致執法部門過往均參考司法政務處的名單以作聘用。

議員葛珮帆指出，執法部門在調查涉及假難民的案件時，或要透過傳譯服務搜證及錄取口供，批評司法政務處拒絕分享有關名單，將阻礙部門工作，做法不理想。不少假難民因而得以留港10年8載，不但影響本地治安，亦浪費公帑，促該處不要再「高高在上，自己想點就點」，應盡快作審視。議員柯創盛亦指，假難民問題困擾本港多時，認為司法政務處應在可行情況下，與其他執法部門互通資訊。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：