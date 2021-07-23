屯門恒順園第6座300居民完成強檢　無發現確診個案

政府昨日(22日)引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自昨日下午7時30分起限制在屯門指明「受限區域」（即屯門青山公路388號恒順園第6座）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

政府今日(23日)上午約6時40分完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。

自今日上午約6時40分起，屯門指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

截至今日凌晨零時，約300名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約100戶，當中6戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。