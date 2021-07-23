相思灣村霸水上活動店拖拉多時始拆卸　疑有「保護傘」包庇

東方報業集團（下稱「東方」）早前獨家踢爆西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」No.855事件，但涉事村霸依然目無法紀，違規經營的水上活動店繼續營業，其實規劃署已證實該店屬違例發展，並發出強制執行通知書，要求9月2日前中止發展；地政總署亦將該店「釘契」。 惟事件一直拖拖拉拉，及至今早才有工人在現場「拆舖拆屋」，惹人質疑背後有「保護傘」包庇村霸。

村霸黃子洋惡行雖多次被東方踢爆，惟違法情況一直無日無之，其經營的水上活動店亦仍有營業，不少顧客如常前往租艇玩獨木舟。及至今日(23日)早上11時許，才見有兩、三名建築工人到場，駕駛挖泥機拆卸相關建築物。惟據了解，有人同時已在隔鄰開設新舖繼續經營。

議員柯創盛批評，東方發揮第四權踢爆事件已有一段時間，惟政府部門處事拖拖拉拉，以龜速態度跟進，令涉事村霸有恃無恐，令人難以接受，更惹背後有「保護傘」，促部門應立即果斷執法。

事實上，規劃署早前已指，該店在《清水灣半島南分區計劃大綱核准圖編號S/SK-CWBS/2》上劃作「鄉村式發展」地帶，並非新界豁免管制屋宇的處所內作商店及服務行業用途，必須先取得城市規劃委員會給予的規劃許可，才可經營商舖，否則屬違例發展。

而署方已於6月2日向有關土地擁有人發出強制執行通知書，要求在今年9月2日或以前，中止該處所的違例發展，違者可能會被檢控。另外，該署在1月時亦向上址其他違例者發出強制執行通知書，期限在4月26日屆滿。而違反相關規定首次定罪可處罰款50萬港元，若沒有遵從，每日另處最高5萬港元。第二次或其後再被定罪，可處罰最高100萬港元，以及每日另處最高10萬港元。

地政總署亦指，該店所在位置屬舊批農地，上址構築物不符合寮屋登記紀錄及經警告後仍未有糾正，去年已被取消寮屋登記編號，有關構築物亦因此成為違契構築物。西貢地政處遂向土地業權人發出警告信要求糾正違契情況，惟限期後仍未獲糾正，遂把警告信送交土地註冊處註冊（俗稱「釘契」），又稱該署會繼續留意上址情況。同時，上述構築物部分坐落毗鄰的政府土地，涉及政府土地牌照。由於該部分違反牌照准許用途，該署會按照牌照條款作跟進行動。