警元朗破車內盜竊集團涉16案　拘6人包括3名假難民

警方昨日(22日)展開情報主導行動，成功在元朗區瓦解一個車內盜竊集團，拘捕4男2女(23至51歲)，當中包括3名南亞假難民，而集團主腦亦告落網。根據警方調查，相信被捕人士涉及16宗車內盜竊案件，涉案金額達16萬港元。

元朗警區總督察(刑事)戴玉麟表示，近期區內的車內盜竊案有上升趨勢，警方經情報分析及調查後，成功鎖定涉案集團，相信他們針對泊在路邊的車輛犯案，趁無人看管時打破車窗，盜取車內現金、八達通、手機及食物等，並拆走車頭泵把、胎軨等汽車零件。集團成員亦往往利用電動滑板車、三輪車和單車穿梭犯罪現場，搬運到手財物。

警方掌握確實線索後，昨午約4時突擊搜查錦田高埔村一個貨場，拘捕3名巴基斯坦漢、1名印尼籍女子和2名中國籍男女，涉嫌車內盜竊、外出時備有盜竊工具和處理贓物，同時起出食物和汽車零件等部分贓物，並檢走電動滑板車等作案交通工具。被捕人士分別報稱無業和運輸工人，其中包括主腦、專責落手的行動組和負責「睇水」的成員，當中2名巴漢及印尼女是持「行街紙」留港，他們現正被扣留調查。警方仍在追查案件，不排除有更多人被捕。

元朗分區助理指揮官(行動) 總督察徐少民提醒，車主應避免將車輛泊在偏僻處，亦要加強防盜設施，切勿將貴重物品留在車內，而離開前更要確保鎖好門窗，以免賊人有機可乘。如有車主的座駕不幸被破壞以至盜竊，或有市民目擊案發經過，請盡快與警方聯絡。