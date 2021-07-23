政府開放指定體育館直播奧運　市民稱不清楚安排　對賽事不感興趣

萬眾矚目的東京奧運會終於在今晚（23日）7時開幕，港府開放全港18區指定體育館作「奧運直播區」，播放奧運會賽事。有市民表示留意到體育館設置了直播區，以後有空時或會到場觀看；不過亦有市民對奧運賽事欠缺興趣，更直言不知道體育館內設置了直播區。

東網記者今日下午5時左右，到位於大埔體育館的奧運直播區視察，由於直播將於下午8時開始，暫未見等候人流。大埔體育館的直播區位於1樓，提供35個座位供市民入坐，場內僅一部掛牆電視供市民觀看賽事，直播區以隔板將區域隔離，入內人士需於門外使用「安心出行」或手寫資料登記才可進入直播區。

與小朋友一同到體育館運動的溫先生稱，自己雖然不太期待奧運會，但小朋友對此非常興奮，今晚因要上班未能到體育館欣賞賽事，但之後有空時會和小朋友一同到場，溫小朋友則笑容滿面指「到現場看會興奮點開心點」，最期待的是跳水賽事，因「自己喜歡游水所以想看跳水」。至於直播區的設備，溫小朋友坦言掛牆電視機感覺不太能滿足所有場內人士觀看賽事。

和朋友到體育館「打波」的吳小姐則稱，完全沒有留意到場內設置的直播區，自己對奧運會亦不甚期待，因「平常沒有留意」。被問及之後會否到場觀看直播，吳小姐則直言擔心場內人多聚集，會有染疫風險，故不會到場觀看。