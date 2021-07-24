社工劉家棟今早刑滿出獄　擔心社工牌照受影響

社工劉家棟在前年7月27日的元朗警民衝突中，欲向警方爭取時間讓示威者散去，被指阻礙警方防線推進，因而被裁定阻撓在正當執行職務的警務人員罪成，被判監12個月，其後高院原訟庭駁回其定罪上訴，並把刑期減至8個月。前社福界議員邵家臻今（24日）表示，劉今日早上9時15分刑滿出獄，將休息並慢慢籌謀未來路向，但就擔心會因此而影響其社工牌照。

邵家臻在社交平台指出，劉家棟是前年反對《逃犯條例》修訂風波中，第一個被判監禁的社工，引起軒然大波，除了香港社工界各團體外，英國、美國及澳洲亦有社工學者表示關注。他續指，自劉入獄後，每月均有接觸其家人，安排輪流寫信及到監房探望他，以示支持。

邵又指，劉對於出獄、重獲自由感到興奮，昨晚（23日）更因此失眠，出獄後將立即回家與家人相見，吃女朋友煮的早餐，並會休息，慢慢籌謀未來路向。但按港府所指，現時有7名社工因參與反對《逃犯條例》修訂風波的活動，而有刑事紀錄，加上社工註冊局將於年底改選，屆時有關委員履新前，或需要宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，預計到時或會風波再起，劉亦擔心其社工牌照會受影響。但邵認為，愛劉的人，以及劉愛的人，將陪他走過這段艱難的路，願眾人見步行步。