涉刊印繪本灌輸仇恨　言語治療師總工會3成員獲准保釋

警方國安處周四（22日）拘捕香港言語治療師總工會的5名成員，除已提堂的工會的主席黎雯齡（25歲）及副主席楊逸意（27歲）外，同案的另外3名被捕人，則工會秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓，他們昨（23日）晚獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。

據了解，伍巧怡、陳源森、方梓皓分別於葵涌、旺角及青衣警署以2萬港元擔保金獲准保釋。警方在拘捕涉事5人時曾表示，他們涉嫌於在過去一年發布刊物，意圖引起年幼孩童對特區政府及香港司法的憎恨、煽惑使用暴力及慫使不守法行為。

另外，該會的正副主席，分別是黎雯齡（25歲）及楊逸意（27歲），昨已被押解到西九龍法院提堂。案件押後8月30日再訊，總裁判官蘇惠德拒絕兩被告保釋申請，兩被告續須還押。

她們被控於2020年6月4日至2021年7月22日，在香港與其他人串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，包括3本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》《羊村清道夫》的書，具意圖引起對香港特區政府及香港司法的憎恨或藐視、或激起對上述兩者離叛，及煽惑他人使用暴力，及慫使他人不守法或不服從合法命令。