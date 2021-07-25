香港航天科技集團捐2800萬港元　助鄭州災民渡過難關

河南省鄭州市暴雨成災，牽動全港逾700萬人的心，香港航天科技集團第一時間籌集2,800萬港元的抗疫物資及捐款，全力援助災區，讓災民盡快恢復正常生活，並會協助當地進行災後重建工作。集團明年開始推出危機預測及應急管理服務，利用科技提高減災、防災的能力。

香港航天科技集團有限公司聯席主席林家禮指出，河南省經歷千年一遇的洪災，當地人民表現英勇，香港人亦感同身受，故集團第一時間出手相助，希望體驗「一方有難、八方支援」的精神。

香港航天科技集團有限公司董事局成員趙質山指出，今次是集團第一次發起救援及賑災行動，上下齊心，反應非常熱烈。他冀望：「河南省嘅經濟唔好有咁大損耗，居民可以盡快恢復正常生活。」

事實上，全國上下正加緊河南省的救災行動，香港航天科技集團亦認為情況危急、刻不容緩。有見及此，集團以航天人的積極精神和深厚的家國情懷盡力援助河南省，高度關注災情之餘，更不遺餘力集結公司力量，成功籌得2,400萬港元的抗疫物資，包括消毒、清潔物品等，以及籌得400萬港元捐款，第一時間送往災區。

林希望今次救災行動幫助愈多災民愈好，並會向全球華人發出倡議，促請以綿薄之力，眾志成城，及時行動助河南省盡快恢復穩定。面對本次歷史性暴雨對河南省造成的災害，林家禮表示，集團本想派人前往災區，奈何疫情關係未能成行。

不過，林指出，香港航天科技集團會進一步應用科技，以提高減災、防災的能力，並舉例說，集團的衞星科技可以協助視察地面情況，繼而靠數據協助分析洩洪、排水等情況。集團預料明年開始推出危機預測及應急管理服務後，對災害預警水平及防患未然的能力將會提升。

林家禮指河南省當地人才濟濟，希望協助災後重建，尤其是在當地尋覓人才參與航天科技建設，以及與當地科技公司展開合作，相信河南省不久就可恢復元氣。他強調，香港與河南血濃於水、風雨同舟，河南省的災情牽動全港逾700萬港人的心，希望河南省同胞早日克服疫情，恢復正常生活，代表集團冀災情盡快過去，民眾平安健康。